Lula oferece crédito para empresas em São Paulo às vésperas da eleição

Cheira a oportunismo de véspera de eleição o anúncio do presidente Lula de abertura de uma linha de crédito especial para socorrer os comerciantes de São Paulo prejudicados pelo apagão. Esse dinheiro sairá de um fundo inicialmente destinado ao Rio Grande do Sul, cujas empresas passaram não por um apagão, mas pela maior catástrofe climática da história. Alguém poderá dizer que todas as empresas prejudicadas foram socorridas, mas não é verdade: o dinheiro do Pronampe, liberado a conta-gotas, mal chega nos bancos e já desaparece.