Governo demora, mas descobre que bets são problema nacional

Deitado em berço esplêndido, o governo do presidente Lula demorou para descobrir o que parecia óbvio aos olhos de qualquer um que não tenha interesses envolvidos na jogatina em que o Brasil se transformou nos últimos meses. Enfim, reconheceu que as chamadas bets não são essa coisa lúdica apregoada na propaganda, mas um problema nacional, pelo endividamento das famílias, pela redução do consumo de bens e serviços para tentar a sorte em jogos de azar e pela possibilidade de se criar uma legião de viciados em apostas esportivas.