Como parte da programação da Feira do Livro de Viamão será lançado, neste sábado (21) às 10h, na Igreja Matriz, o livro A visão e as previsões de José Lutzenberger. A Camerata Presto vai tocar as Quatro Estações de Vivaldi para saudar o Dia da Árvore e a chegada da primavera.