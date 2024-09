Uma das propostas de Felipe Camozzato para melhorar o atendimento de saúde de Porto Alegre é ampliar a telemedicina. Nesta quarta-feira (4), o candidato do Novo à prefeitura visitou a central do TelessaúdeRS, vinculado à UFRGS, e conversou com os médicos Roberto Umpierre e Natan Katz, coordenadores do serviço.