Vinte e quatro anos depois de ter sido eleito prefeito de Pelotas, o ex-deputado federal e estadual Fernando Marroni disputará sua sexta eleição para o cargo. Marroni concorreu, sem sucesso, em 1996, 2004, 2008 e 2012. A candidatura foi confirmada neste domingo (4), dia do aniversário do candidato, em convenção realizada no CTG Coronel Thomaz Luiz Osório. A vice será a professora e musicista Dani Brizolara, do PSOL.