Dez caminhões carregados de donativos saem de Porto Alegre nesta segunda (10), às 10h, em comboio, rumo ao Vale do Taquari. Os caminhões, civis e do Exército, foram carregados na tarde deste domingo (9), no estacionamento do Shopping Iguatemi, com cestas básicas, material de higiene e limpeza, botas de borracha e ferramentas para consertar ou reerguer moradias.