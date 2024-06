Governo do RS avalia acionar o STF por alívio de restrições fiscais

O governo do Rio Grande do Sul avalia ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) pleiteando o alívio de restrições fiscais para enfrentar a calamidade pública. Com a queda na receita e o aumento das despesas, o Estado está caminhando para superar o limite de gastos previsto na Constituição Federal, o que resultaria em uma série de travas na gestão financeira.