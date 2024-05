Sumido desde que a enchente devastou o Rio Grande do Sul, Estado que lhe deu o mandato em 2022, o senador Hamilton Mourão (Republicanos) aceitou ser “barriga de aluguel” para duas emendas populistas e inconstitucionais, uma que previa anistia da dívida que não será paga nos próximos 36 meses e outra prevendo o perdão do valor total do débito, que soma R$ 98 bilhões.