Um grupo de arrozeiros do sul do Estado se dispôs a reprisar em Porto Alegre a operação que ajudou a retirar água das ruas de Pelotas, mas não encontrou, até aqui, receptividade nos órgãos públicos. De acordo com Anderson Belolli, assessor jurídico da Federarroz, nem o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) nem os órgãos estaduais manifestaram interesse em ouvir a proposta, apesar de ter custo zero, já que os arrozeiros ofereceram as máquinas e a mão-de-obra sem custo.