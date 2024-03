Um passo decisivo para a assinatura do contrato de concessão do Cais Mauá para o consórcio Pulsa RS foi dado nesta quinta-feira (7), com a publicação, no Diário Oficial do Estado, da habilitação do vencedor da licitação. Traduzindo, isso significa que o consórcio formado pela Spar Participações e pela Credlar cumpriu as exigências previstas no edital. Os documentos foram examinados e aprovados pela Comissão de Licitações, Secretaria de Parcerias, pelo BNDES e pela Bolsa de Valores B3.