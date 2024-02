Ainda sem abrir todas as informações que envolvem o negócio, a Pulsa RS, consórcio que arrematou a concessão do Cais Mauá, apresentou à coluna nesta segunda-feira (26) o conceito da revitalização e as primeiras imagens do projeto que está sendo desenvolvido pelo escritório de arquitetura Mandaworks, de Estocolmo, Suécia. O arquiteto Sérgio Stein, porta-voz do consórcio, veio de São Paulo disposto a desfazer a ideia de que o projeto é misterioso ou que a capacidade de investimento do grupo não está devidamente comprovada.