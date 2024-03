Os próximos dias serão de tensão máxima no Palácio Piratini, com as pressões decorrentes da tentativa de retardar a entrada em vigor de duas medidas polêmicas: o corte de 20% dos benefícios fiscais concedidos a 64 setores e a aplicação da nova tabela do IPE Saúde. Em relação ao corte de benefícios, o governo conversou individualmente com representantes de cada setor afetado e dará uma resposta na próxima semana sobre os pedidos de abrandamento.