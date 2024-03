Os resultados da Expodireto Cotrijal, em matéria de negócios, serão conhecidos ao final do evento, na sexta-feira (8), mas o prestígio pode ser atestado pela presença de autoridades dos três poderes na abertura da feira, nesta segunda (4). A primeira amostra tinha sido dada na noite de domingo (3), no já tradicional jantar de entrega de prêmios aos destaques de diferentes áreas, realizado em parceria com a Rede Pampa de Comunicação.