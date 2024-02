Caiu mais um obstáculo à venda do terreno que abriga o antigo prédio da Secretaria Municipal de Obras e Viação, na esquina das Avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga. Por 11 votos a três, o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) decidiu nesta segunda-feira (5) que o prédio não reúne as condições para ser inventariado pelo município de Porto Alegre. Ou seja: não preenche os requisitos para ser considerado de valor histórico e cultural.