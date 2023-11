Aos olhos leigos que passam pelo edifício cinza e com a fachada semi-transparente de janelas sujas atravessadas por pilares verticais de concreto, sem sinal presença humana há anos e cheio de papéis amontoados pelo chão, o número 2244 da Avenida Borges de Medeiros, bairro Praia de Belas, parece estacionado no tempo. É preciso revisar as publicações especializadas e os pesquisadores da arquitetura modernista para entender que a antiga sede da Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov) de Porto Alegre é um símbolo do urbanismo da Capital.