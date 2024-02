Governador de São Paulo eleito na carona do bolsonarismo (e do antipetismo), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) pesou os prós e os contras e decidiu não só ir à manifestação da Avenida Paulista, como discursou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais do que isso, abriu as portas do Palácio dos Bandeirantes para hospedar o casal Jair e Michelle. É um direito do governador receber na ala residencial quem achar que deve ter como hóspede.