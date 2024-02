O consórcio Pulsa RS, que arrematou a concessão do Cais Mauá no leilão realizado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, contesta a afirmação da coluna de que o dono da empresa Spar Desenvolvimento Imobiliário, Sérgio Stein, “enfeitou o currículo” com formações que não tem. A assessoria do consórcio diz que a menção à formação em engenharia pela Universidade de Columbia (Columbia Engineering) foi “um erro de tradução” e que no currículo está especificada a duração dos cursos e o foco de cada um.