É tradição: na abertura da colheita do arroz, as autoridades jogam os grãos para cima, formando o efeito de uma chuva dourada. Não foi diferente nesta quinta-feira (22), em Capão do Leão, na abertura oficial da 34ª Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, como é chamada a região.