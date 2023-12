Reunidos por duas horas no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite e representantes das federações empresariais saíram do encontro, nesta sexta-feira (15), sem acordo sobre o projeto que aumenta a alíquota de ICMS de 17% para 19,5%. Os empresários repetiram o discurso das últimas semanas e refutaram, mais uma vez, a elevação do imposto e a possibilidade de corte de benefícios fiscais.