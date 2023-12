Cada vez que vou a Passo Fundo, volto com a certeza de que o Rio Grande do Sul tem jeito. Não foi diferente na semana passada, quando lá estivemos para apresentar o Gaúcha Atualidade direto do Festival de Ciência, Inovação e Tecnologia (Fecit). Se você pensou em Fecit como uma South Summit de jovens de All Star falando de suas startups, errou feio. Eram crianças e adolescentes de escolas municipais apresentando suas descobertas, invenções e propostas para um mundo mais sustentável.