Volto a Buenos Aires para cobrir o segundo turno da eleição, mas não posso restringir-me à disputa entre Sergio Massa e Javier Milei , porque essa é uma briga que deve interessar menos aos leitores destas crônicas de domingo do que as impressões sobre viver e passear em Buenos Aires em tempos de crise. Repito aqui a impressão que ficou do primeiro turno: Buenos Aires segue esplêndida neste final de novembro, com suas avenidas largas e arborizadas, seus parques e praças concebidos à época da fartura. Sim, há pessoas vivendo nas ruas, mas não mais do que no centro de São Paulo, por exemplo.