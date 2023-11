Sempre que volto à minha terra em novembro tenho a sensação de que este é o lugar mais bonito do mundo. As coxilhas combinam o dourado da resteva do trigo ou das lavouras por colher com a exuberância verde do milho que promete uma boa safra. Há alguns pontos específicos em que tenho vontade de descer do carro e andar a pé para encher os olhos dessa paisagem que se desdobra até o horizonte sem fim.