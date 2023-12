Apresentadas ao rascunho dos decretos de corte de benefícios fiscais, as federações empresariais pediram tempo para analisar com seus diretores e assessores econômicos o impacto das medidas. No Piratini, a expectativa era de que retornassem com uma proposta alternativa, mas os dirigentes empresariais retornaram de mãos vazias, convictos de que a responsabilidade por encontrar saídas para a falta de dinheiro é do governador Eduardo Leite.