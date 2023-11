Deputados estaduais de diferentes partidos irão a Brasília, na próxima semana, para tentar convencer o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a suprimir trecho da proposta que pode reduzir a arrecadação do Rio Grande do Sul no futuro. O dispositivo da reforma é usado pelo Piratini como justificativa para propor a elevação da alíquota de ICMS de 17% para 19,5%.