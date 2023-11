Como um barco à deriva desde que foi abalroado na campanha de 2022 pelo racha entre o grupo que queria a aliança com o PSDB de Eduardo leite e o que apoiou Onyx Lorenzoni (PL), o MDB protagonizou, nesta quinta-feira (9), mais um episódio revelador dos conflitos internos. Foi na eleição para a direção do MDB Mulher, uma das mais tensas da história do segmento feminino do partido.