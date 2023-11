O que teria sido uma simples renovação de convênio, dessas que ocorrem todos os dias no setor público, transformou-se num dos momentos mais emocionantes vividos pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, desde o início do governo. Crianças em tratamento contra o câncer assinaram como testemunhas da renovação do convênio do projeto Tele Oncoped, entre o Instituto do Câncer Infantil e a Secretaria da Saúde. O serviço tem um número que deveria ser colado na porta da geladeira de quem tem filhos ou nos murais das escolas: 0800 511 2121.