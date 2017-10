Defensora pública aposentada, Maria de Fátima Záchia Paludo cansou de “dar murro em ponta de faca”, foi ao Paço Municipal nesta segunda-feira (30) pela manhã e pediu demissão do cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte ao prefeito Nelson Marchezan. Para formalizar a exoneração, uma carta de apenas cinco linhas foi ditada pela secretária, na própria prefeitura, com texto que não fala das razões da saída.

À tarde, antes mesmo de a secretária confirmar a saída, uma cópia da carta já circulava em grupos de WhatsApp e o Sindicato dos Municipários anunciava a demissão. A carta lacônica termina com um “agradeço a oportunidade e a confiança”. Maria de Fátima optou por não tornar públicos os motivos de sua saída. Disse ao prefeito que não daria entrevistas, mas a pessoas de sua confiança contou que não aguentava mais os entraves burocráticos.

– As coisas também não andam porque falta uma política pública de assistência social – comentou com assessores.

Aos diretores da secretaria, pediu que levantassem todos os assuntos pendentes e fizessem atas. Disse que não estava saindo por divergências com a equipe nem por ameaças, como ocorreu com o ex-presidente da Fasc, Solimar Amaro. Garantiu que construiu uma boa relação com os movimentos sociais e que, se tivesse recebido alguma ameaça de morte, não se intimidaria.