O mérito, para os aliados do governo, é secundário. Temer vai escapar pela segunda vez porque tem o que Dilma Rousseff não tinha para evitar o impeachment: maioria sólida no Congresso. Em matéria de impopularidade, os índices de Temer são ainda piores do que os de Dilma às vésperas da queda. O que pesa objetivamente contar ele é mais grave do que as pedaladas fiscais que deram embasamento jurídico para o impeachment. Relembrando, Dilma foi afastada do mandato em um processo político. Temer é alvo de uma denúncia criminal, calcada em delações premiadas que revelaram relações perigosas com o empresário Joesley Batista e com o doleiro Lucio Funaro, operador financeiro do PMDB.