Com o mesmo ritual da primeira denúncia, o presidente Michel Temer segue com as portas do gabinete abertas para receber parlamentares em audiência. O Palácio do Planalto divulgou nesta quarta-feira, 18, uma agenda atualizada que inclui o encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e traz mais de 30 parlamentares que passaram hoje pela sala de Temer. Dos deputados recebidos por Temer, dez são membros ou suplentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que avaliou o relatório da denuncia contra presidente e ministros do governo.

De acordo com a agenda oficial, Temer recebeu logo cedo, assim que chegou ao Planalto, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen. Depois teve uma reunião com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Baleia Rossi (PMDB/SP). Na sequência, o presidente se reuniu com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo).

A reunião com representantes do setor imobiliário, que já estava prevista na agenda inicialmente contou também com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com parlamentares. Pela lista divulgada pela presidência estiveram neste encontro: os deputado Bilac Pinto (PR/MG); Pauderney Avelino (DEM/AM); Luiz Fernando Faria (PP/MG). Além disso, participaram Luiz Antônio Nogueira de França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc); Antonio Setin, presidente da Setin; Ricardo Valadares Gontijo, presidente da Direcional Engenharia S/A, e Rubens Menin Teixeira de Souza, presidente do Comitê Abrainc.

Depois dessa reunião, Temer voltou a receber Imbassahy, desta vez acompanhado do ministro interino do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa; do deputado Abel Mesquita Jr. (DEM/RR), coordenador da bancada do Estado de Roraima; e dos deputados Carlos Andrade (PHS/RR) e Édio Lopes (PR/RR), Hiran Gonçalves (PP/RR) e Jhonatan de Jesus (PRB/RR). Neste encontro esteve presente ainda o presidente da Fundação Nacional do Índio, Franklim Berg Ribeiro de Freitas.

Ao meio dia, Temer recebeu pelo segundo dia consecutivo o deputado Heráclito Fortes (PSB/PI). Ontem, além de reunir-se com Heráclito no Planalto, Temer foi almoçar na casa do deputado. Depois, conforme já havia mostrado o Broadcast Político, o presidente almoçou com o Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES.

Na parte da tarde, Temer esteve com o deputado Francisco Floriano (DEM/RJ). Depois, novamente com a presença de Imbassahy, o presidente reuniu: o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Substituto, Rodrigo Silvestre; os deputados Toninho Wandscheer (PROS/PR), coordenador da Bancada do Paraná; Sergio Souza (PMDB/PR); Reinhold Stephanes (PSD/PR); Osmar Serraglio (PMDB/PR); Osmar Bertoldi (DEM/PR); Nelson Meurer (PP/PR); Luiz Nishimori (PR/PR); Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR); Evandro Roman (PSD/PR); Dilceu Sperafico (PP/PR) e Alfredo Kaefer (PSL/PR).

Às 15h30, numa reunião exclusiva, Temer esteve com a deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ). Às 16 horas, recebeu parlamentes de Goiás, entre eles o senador Wilder Moraes (PP/GO), e os deputado Daniel Vilela (PMDB/GO), João Campos (PRB/GO), Pedro Chaves (PMDB/GO). Nesta audiência, estiveram presentes: Valéria Pettersen, Secretária Municipal de Projetos e Captação de Recursos de Aparecida de Goiânia/GO, e Edgar Tollini, Secretário Municipal de Aparecida de Goiânia/GO.