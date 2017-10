Não foi Temer o primeiro a se valer da caneta para conseguir apoio no Congresso, mas foi o primeiro presidente no exercício do mandato a ser denunciado por crime comum – e usar a chave do cofre para tentar se livrar de inquérito. Pesa contra o peemedebista também, sua rejeição. Segundo pesquisa CNI-Ibope, apenas 3% dos brasileiros o aprovam.