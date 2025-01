Instituto CMPC encerra ano com foco em atividades sociais e educacionais

Segundo a companhia, a intenção é de que as ações sigam em 2025. CMPC / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Instituto CMPC, braço social do companhia de celulose e papel, encerra o ano de 2024 com atuação e foco em iniciativa sociais e educacionais. Segundo a empresa, a intenção é de que as ações sigam em atividade em 2025.

Em dezembro, por exemplo, ocorreu a formação da primeira turma de alunos do programa Criando e Crescendo. O projeto tinha o objetivo de fortalecer vínculos entre pais e filhos de dois a três anos e foi realizado dentro da Casa da CMPC, em Barra do Ribeiro na região sul do Estado, e contemplou 14 famílias de alunos das escolas municipais de educação infantil Cantinho da Alegria e Tia Romana.

Outra iniciativa foi o programa Fibra do Bem, que auxiliou vítimas das enchentes do Estado. Ao todo, foram destinados R$ 30 milhões, sendo empregados em medidas de resgate, reconstrução e doações. Além de ações imediata, a iniciativa contou com ajuda no reestabelecimento de serviços básicos em municípios da região metropolitana e recreação em abrigos. Em um segundo momento, o Fibra do Bem realizou iniciativas de limpeza e reconstrução de casas e escolas.

Leia Mais Germano Bremm vai continuar à frente do Escritório da Reconstrução de Porto Alegre

No fechamento do ano dos programas sociais do Instituto, também se destaca a entrega de mochilas e kits escolares para a rede municipal de ensino de Guaíba.