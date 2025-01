Airton Souza toma posse priorizando saúde em Canoas

Transmissão do cargo entre Jairo Jorge (à direita) e Airton Souza (assinando o documento) foi realizada na prefeitura. Vinicius Thormann / Prefeitura de Canoas,Divulgação

Sob uma chuva intensa que amainou o mormaço do primeiro dia do ano, o novo prefeito de Canoas, Airton Souza (PL), tomou posse às 17h57min desta quarta-feira (1º), em solenidade no Teatro do Sesc.

Aos 57 anos e chancelado por 75.688 votos, o 15º filho de um casal de agricultores de Tenente Portela que chegou em Canoas como servente de pedreiro assumiu o comando da terceira maior cidade gaúcha. Empresário do setor gráfico e vereador por quatro mandatos, Souza derrotou no segundo turno o então prefeito Jairo Jorge (PSD), um dos mais populares políticos do município.

Foi uma campanha tumultuada, com trocas mútuas de acusações e uma transição com várias arestas entre os dois grupos políticos. Após receber o cargo do antecessor, em cerimônia realizada a portas fechadas na prefeitura, no início da noite, Souza fez um discurso apaziguador.

— Hoje começa uma nova história. Uma história de libertação, de reconstrução, de pacificação. Uma história de reconexão entre Canoas e sua própria gente — afirmou.

Quando Souza saiu para a sacada da prefeitura acompanhado do seu vice, Rodrigo Busato, houve uma queima de fogos de artíficio em um terreno ao lado. A nova gestão diz não ter sido responsável e não descarta ter sido ação de adversários políticos. A Guarda Municipal deteve dois suspeitos — um deles seria cargo em comissão da gestão encerrada.

Com um orçamento de R$ 3 bilhões para 2025, o novo prefeito tem pela frente um déficit de R$ 730 milhões no primeiro ano de governo e uma base com até agora 11 dos 21 vereadores. Antes da posse, ele fez questão de vistoriar, no início da tarde, os três hospitais da cidade.

Na ocasião, anunciou 10 medidas para os primeiros cem dias de governo, entre elas mutirões para redução de cirurgias, recadastramento de pacientes e retorno do Hospital de Pronto Socorro para a antiga sede.

Na posse, Souza adotou discurso apaziguador. Vinicius Thormann / Prefeitura de Canoas,Divulgação

Ao enfatizar a preocupação com o sistema de saúde, o prefeito prometeu conduzir uma profunda reforma no setor, priorizando o fim da escassez de insumos e atrasos nos salários.

— O primeiro e mais básico direito para uma população é a saúde. Vamos revisar cada contrato, cada despesa, investir somente naquilo que realmente qualifica o atendimento às pessoas. Mas ir além, porque a saúde de Canoas não se resolverá com soluções simples — alertou.

Souza lembrou os prejuízos causados pela enchente que afetou 70 mil residências em Canoas, das quais 10 mil foram perdidas, e se comprometeu em entregar uma centena de moradias no início do governo, além de um plano de reestruturação econômica.

— Vamos nos debruçar na construção de um plano de recuperação das empresas e empregos, na captação de novos investimentos que tragam outras oportunidades de negócios e atuar para a construção de novas unidades habitacionais longe das zonas de alagamento, para auxiliar as famílias mais necessitadas na reconstrução de suas moradias — assegurou.

No encerramento, o prefeito ressaltou a escolha feita pelos moradores nas urnas, que deu a vitória a uma chapa de oposição.