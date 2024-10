Os próximos dias indicarão os rumos do Oriente Médio

Israel ampliou muito o seu raio de ação nas últimas 48 horas, ampliando as operações militares para além do Líbano e da Faixa de Gaza. Os ataques aos portos de Ras Isa e de Hodeida, utilizado pelos houthis no Iêmen, consolida três frentes de guerra: contra o Hezbollah, contra o Hamas, em Gaza, e contra o grupo extremista que tem disparado foguetes contra navios no Mar Vermelho e fronteira sul israelense. Não é exagero dizer que a guerra total já se faz presente. Talvez o único elemento que falte para um conflito de grandes proporções é a reação iraniana, prometida mas que, até agora, ainda não ocorreu nessa fase da guerra.