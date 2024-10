"Estamos presos entre o governo de Israel e o Hamas", diz familiar de reféns em Gaza

Carmel Gat, 40 anos, terapeuta ocupacional de Tel Aviv, estava visitando seus pais no fatídico 7 de outubro no kibutz de Beeri, quando o ataque do Hamas ocorreu. Sua mãe, Kinneret, foi morta no ataque. Carmel foi levada cativa, assim como seu irmão, Alon, a cunhada Yarden Roman-Gat e a sobrinha, Geffen, então com três anos. Durante a ação terrorista, Alon e a filha conseguiram escapar. A esposa, Yarden, também fugiu, mas foi recapturada. Ela foi mantida refém em Gaza e libertada em 29 de novembro, como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelo Catar. Carmel também foi levada.