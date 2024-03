Dias atrás, um colega jornalista, acostumado a cobrir o crime organizado no Rio de Janeiro, me disse que, para entender a criminalidade carioca, é necessário colocar, camada sobre camada, as realidades exibidas nos filmes "Tropa de Elite 1", "Tropa de Elite 2" e no documentário "Vale o Escrito". Em outras palavras, significa unir o narcotráfico com a atuação de milícias e com o jogo do bicho. Acrescente a todos eles a política.