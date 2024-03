O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convocou a imprensa, no início da tarde deste domingo (24), para um pronunciamento a respeito da prisão de três suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Lewandowski relatou os resultados do que avaliou como "trabalho exitoso", que constam em um conjunto de documentos com quase 500 páginas.