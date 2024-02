O caucus de Iowa, que abriu a corrida eleitoral nos Estados Unidos, no dia 15 de janeiro, é relevante por ser a primeira etapa de uma longa, penosa e cara disputa política. Mas ganhar no Estado pouco determina o sucesso ou o fracasso de uma candidatura, que depende de uma conjugação entre arrecadação de recursos financeiros, estratégicas de marketing e táticas que se aproximam muito mais das de uma maratona do que de uma corrida de cem metros rasos.