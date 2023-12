Em Dubai, onde participa da COP28, o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann, afirmou estar muito preocupado com a situação em Maceió (AL), onde o solo corre o risco de colapsar na área de uma mina da Braskem. O ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública do governo Michel Temer conversou com a coluna após um painel da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que ocorre nesta quarta-feira (6) no Hotel Atlantis Royal. Embora a empresa não seja filiada ao Ibram, Jungmann, que representa as principais companhias ligadas ao setor mineral, disse que colocou sua estrutura técnica à disposição "para que o pior não venha a acontecer. Questionado sobre o futuro da área sob risco, ele deu como sugestão transformar em um parque público, se houver condições de segurança. A seguir, os principais trechos da entrevista.