Independentemente do texto da declaração final da COP28, que deve ser publicado ao longo da madrugada aqui no Oriente Médio, o que vimos na conferência do clima de Dubai renderia uma crônica de morte anunciada. Sem o talento de Gabriel García Márquez nem o espaço de um livro para tanto, arrisco dizer que testemunhamos o terceiro golpe contra o sistema multilateral das Nações Unidas erigido no pós-Segunda Guerra nesse evento global.