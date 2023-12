Enquanto você lê este texto, muitas discussões já terão rolado na COP28, aqui em Dubai, nesta terça-feira (12). Afinal, estamos sete horas à frente no fuso horário, em relação a Brasília. Mas quis compartilhar com você, neste último dia "oficial" da conferência do clima (digo "oficial" porque a COP28 pode ser estendida se não houver consenso sobre o documento final), um pouco de como o mundo chega a este momento, depois de uma semana e meia de debates sobre a urgência do clima.