Não é porque o conflito entre Rússia e Ucrânia tenha, em parte, sumido do noticiário que ele tenha deixado de existir. A guerra no Leste Europeu, iniciada em 24 de fevereiro de 2022 com a invasão russa ao território ucraniano, tem sido ofuscada pelo embate entre Israel e Hamas, desde 7 de outubro, quando ocorreram os atentados terroristas no Oriente Médio.