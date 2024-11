Renato vai ouvir o torcedor. Ele já havia falado isso em entrevista coletiva sobre a sua permanência ou não no Grêmio e reforçou na exclusiva que concedeu ao nosso colega e repórter Marco Souza. O que ele ainda não tinha dito é que havia ficado chateado com as vaias no anúncio do seu nome, no último jogo da Arena. Não tem como ouvir uma chateação de um ídolo e não ter esse mesmo sentimento.