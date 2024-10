Sem dúvida, o setor que mais me preocupa no Grêmio na temporada é o lado esquerdo. Para o Gre-Nal do próximo sábado (19), não será diferente. Talvez com a suspensão de Reinaldo seja até mais preocupante. Ainda que com todas as suas limitações, pra mim, é o titular. As opções para o clássico são Mayk ou a improvisação de Fabio, que já teve boas atuações na função.