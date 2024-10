O técnico Renato Portaluppi comandou nesta quarta-feira (16) mais uma atividade fechada no CT Luiz Carvalho. O elenco entra na reta final de preparação para o clássico 443 de sábado, às 16h, no Beira-Rio — restam mais duas sessões de treinos antes do confronto. Com exceções de Soteldo e Villasanti, retornando de suas seleções, o restante do grupo esteve à disposição do técnico, que não deu pistas do time titular.