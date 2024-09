Hoje é natal para os gremistas. O maior ídolo da nossa história completa 62 anos nesta segunda-feira, dia 9 de setembro. Costumo dizer que tenho uma relação de amor de pai com Renato Portaluppi. Um cara que me irrita de vez em quando pela teimosia, pelas coisas que fala, mas que carrego um amor incondicional por todas as vezes que já me fez feliz. E não foram poucas.