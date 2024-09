Setembro pode definir a vida do Grêmio no Brasileirão

Já falei algumas vezes aqui que não gostaria mais de pensar em zona de rebaixamento, pelo segundo turno de recuperação que o Grêmio está fazendo. Mas é impossível olhar pra tabela do Brasileirão, ver que estamos apenas a dois pontos da zona perigosa e não temer. Estamos entrando em um mês que, pra mim, será definitivo para as nossas pretensões no campeonato. Um jogo já foi (contra o Atlético-MG) e o resultado não foi bom.