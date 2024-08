Se na semana passada eu falei que estava MONSALVIZADA, eu quero dizer que continuo. Pois o nosso colombiano joga muita bola e foi extremamente habilidoso para a construção do segundo gol do Grêmio nesta noite de sábado (10). Inclusive, provou que podia ter sido útil no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas hoje eu quero falar que estou BRAITHWAITZADA!