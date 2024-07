Foi uma coletiva no mínimo simbólica no CT Luiz Carvalho, no início desta tarde de sexta-feira(19). Renato Portaluppi, Kannemann e Geromel se colocaram à disposição da imprensa para responderem os questionamentos dos jornalistas. Em meio a uma resposta e outra, pediram apoio do torcedor no Centenário, na partida contra o Vitória, no próximo domingo (21).