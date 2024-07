Quero começar esta coluna dizendo que cada um sabe o que é melhor pra sua vida. Escolhas são escolhas. E, no meio do futebol, mesmo que envolva sentimento e paixão, a gente só pode aceitar e lamentar. Roger Machado, o maior lateral-esquerdo que eu já vi jogar no Grêmio, atleta laureado, com seus pés na calçada da fama, multicampeão como jogador, nossa cria, é o novo treinador do maior rival.