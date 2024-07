Sabe o que mais dói? Meu sentimento era claro que o Grêmio perderia para o Cruzeiro nesta noite de quarta-feira (10). Depois do vexame para o Juventude no final de semana e do episódio surreal do Soteldo, nada me levava a crer que o Grêmio reagiria nesta rodada. E isso ficou mais evidente ainda nos primeiros quinze minutos de jogo. O Cruzeiro precisou de apenas duas bolas pra marcar dois gols no Grêmio. Conseguiu ao natural.